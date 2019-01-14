Киркоров, Бузова и другие: объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Всего в шорт-листе семь имен. Среди них — бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова, которая в составе коллектива уже выступала на «Евровидении», Сергей Лазарев, также побывавший на конкурсе, Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.

В конце декабря эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев назвал имена российских исполнителей, чьи шансы выступить на «Евровидении-2019» наиболее высоки. Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, одинакова. Оба исполнителя могут отправиться на конкурс с вероятностью в 14 процентов.