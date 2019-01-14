Эстонский певец Уку Сувисте признался, что стал кремлевским соловьем

Певец рассказал, что он вместе с Ани Лорак, которая стала его ментором в шоу «Голос», исполнил в Кремле песню «Медленно».

«Эта песня предположительно попала в "Голубой огонек" - то есть в новогоднюю программу. Но я сам ее в эфире ее не видел. Если кто-то вдруг найдет, то пришлите мне ссылку», - добавил Уку Сувисте.

По словам Сувисте, пока он не строит серьезных планов относительно карьеры в России. «Сейчас я сосредоточен на участии в полуфинале Eesti Laul», - сказал он.