Эстонский певец Уку Сувисте признался, что стал кремлевским соловьем

Уку Сувисте, в течение нескольких месяцев участвовавший в российском вокальном конкурсе «Голос», считает, что теперь его смело можно называть кремлевским соловьем. Об этом он рассказал в передаче «Утро с Ану» на ETV.
Певец рассказал, что он вместе с Ани Лорак, которая стала его ментором в шоу «Голос», исполнил в Кремле песню «Медленно».
«Эта песня предположительно попала в "Голубой огонек" - то есть в новогоднюю программу. Но я сам ее в эфире ее не видел. Если кто-то вдруг найдет, то пришлите мне ссылку», - добавил Уку Сувисте.
По словам Сувисте, пока он не строит серьезных планов относительно карьеры в России. «Сейчас я сосредоточен на участии в полуфинале Eesti Laul», - сказал он.
На вопрос, если он выйдет в финал конкурса, то приедет ли его поддержать Ани Лорак, Уку Сувисте ответить затруднился.