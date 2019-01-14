Пн, 14.01.2019
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Эстонский певец Уку Сувисте признался, что стал кремлевским соловьем

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Ukraina lauljanna Ani Lorak, talendisaate üks neljast produtsendist ja mentorist, kuulamas esimeses voorus Uku Suviste esitust.

ФОТО: Pervõi Kanal

Уку Сувисте, в течение нескольких месяцев участвовавший в российском вокальном конкурсе «Голос», считает, что теперь его смело можно называть кремлевским соловьем. Об этом он рассказал в передаче «Утро с Ану» на ETV.

Певец рассказал, что он вместе с Ани Лорак, которая стала его ментором в шоу «Голос», исполнил в Кремле песню «Медленно».

«Эта песня предположительно попала в "Голубой огонек" - то есть в новогоднюю программу. Но я сам ее в эфире ее не видел. Если кто-то вдруг найдет, то пришлите мне ссылку», - добавил Уку Сувисте.

По словам Сувисте, пока он не строит серьезных планов относительно карьеры в России.  «Сейчас я сосредоточен на участии в полуфинале Eesti Laul», - сказал он.

На вопрос, если он выйдет в финал конкурса, то приедет ли его поддержать Ани Лорак, Уку Сувисте ответить затруднился.

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