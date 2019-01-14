«Так нельзя!»: Стриженову раскритиковали за фото с тяжелобольным Носковым

Ведущие главного канала страны Екатерина и Александр Стриженовы опубликовали в соцсетях снимок, на котором они запечатлены вместе с известным певцом Николаем Носковым, как известно, перенесшим инсульт.

В кадре звезды «Первого канала» позируют вместе с Носковым и бокалами в руках, пишет TopNews.

«У Николая Носкова сегодня День Рождения! Заехали поздравить и пожелать здоровья! Ждите новый альбом, Коля работает над материалом», - написала Екатерина.

Однако подписчики Стриженовой с негодованием отреагировали на ее публикацию, подчеркнув, что пиар за счет тяжелобольного человека является моральным преступлением.

«Так нельзя! Вам не стыдно так поступать? Сейчас внимание многих поклонников приковано к здоровью Носкова, а вы показываете его в таком состоянии», - негодует один из пользователей, обращая внимание, что фото размещено в Instagram телеведущей, а не самого музыканта, которому могло быть не очень приятно появление перед публикой в таком виде.

Однако нашлись и те, кто просто пожелал Николаю скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

«Здоровья Николаю! Ждем новых концертов!» - пишут поклонники.