Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына

«Раньше я переживала, что сын никак не женится, приставала к нему: «Вот я умру, куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты все никак себе половинку не найдешь?!» Он отвечал: «Мам, те, кто нашел себе половинку, давно уже развелись. У меня так мало свободного времени, что я бы не смог сделать счастливой свою семью». И все же до конца он все никак не мог меня убедить. Но однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством», — говорила Тамара Петровна.