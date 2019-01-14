Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына

Актер ведет скрытный образ жизни. Журналистам удалось выяснить, что у Евгения Миронова растет сын Петр. Мальчик появился на свет около 2-3 лет назад. Его родила суррогатная мать.
Евгений Миронов недавно отметил день рождения. Актеру исполнилось 52 года. Всю свою жизнь он посвятил театру и кино, так и не женившись. Журналисты выяснили, что у артиста есть сын. Мальчика зовут Петр в честь дедушки Евгения, ему примерно 2-3 года. Источник в окружении Миронова рассказал, как малыш появился на свет.
«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — сообщил один из знакомых артиста.
По некоторым данным, актер оставляет сына с няней, когда занят работой. Говорят, что ее видели на прогулке с Петей около дома Миронова на Чистых прудах. Также в Сети появлялась и другая информация. Якобы актер берет ребенка с собой на работу.
«В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту», — писала журналист Ольга Белан.
Мать Евгения Миронова Тамара Петровна давно мечтала, чтобы сын обзавелся семьей. Она постоянно советовала ему найти себе жену.
«Раньше я переживала, что сын никак не женится, приставала к нему: «Вот я умру, куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты все никак себе половинку не найдешь?!» Он отвечал: «Мам, те, кто нашел себе половинку, давно уже развелись. У меня так мало свободного времени, что я бы не смог сделать счастливой свою семью». И все же до конца он все никак не мог меня убедить. Но однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством», — говорила Тамара Петровна.
Напомним, что Евгению Миронову часто приписывали связи с коллегами по сцене. Бывшая однокурсница актера Вероника Садковская рассказывала, как учила его целоваться. Также много лет назад ходили слухи о его романе с Анастасией Заворотнюк. Другими предполагаемыми избранницами Миронова называли Ульяну Лопаткину и Алену Бабенко. Но актер так и не нашел свое счастье.