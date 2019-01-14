Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Кирибати

Единственная страна, расположенная во всех четырех полушариях. Ее ежегодно посещает только 3600 туристов. Это не из-за нехватки достопримечательностей, просто туда не так легко добраться. Кирибати состоит из 32 атоллов (коралловый остров или архипелаг) и одного острова.

KIRIBATI ФОТО: DAVID GRAY / REUTERS

Авиарейсов в столицу – Южная Тарава – мало, но это изменится в 2019 году: национальные авиалинии AirKiribati расширяют свои направления в Фиджи и Австралию. Тарава состоит из четырех муниципалитетов. Самый большой – Бетио. Здесь есть хорошие рестораны и гостиницы. Главные развлечения – рыбная ловля, катание на каноэ и плавание в лагуне.

Доминика

Ежегодно Доминику посещает 79 000 туристов. Говорят, когда королева Испании Изабелла попросила Христофора Колумба описать эту страну, ему не хватило слов.

Riviere La Croix, Saint Paul, Dominica ФОТО: Caro / Thomas Ruffer / Caro / Thomas Ruffer

На острове есть на что посмотреть – водопады, каньоны, тропические леса и 195 видов птиц. Столицу – город Розо – посещает последнее время больше туристов. Гунар советует посетить Изумрудный бассейн или Кипящее озеро. Первое похоже на рай, а второе – на ад.

Суринам

Маленькая страна в Южной Америке. Страну ежегодно посещает 278 000 туристов. 80% территории покрыто тропическими лесами. Население всего 500 тысяч человек.

Suriname ФОТО: RANU ABHELAKH / REUTERS

Здесь есть белоснежные песчаные пляжи на Атлантическом побережье, огромные реки и Столовая гора. Можно заняться каякингом, окунуться в водопад, пройтись по лесным тропинкам. Но самое яркое впечатление – посетить местные летние вечеринки, которые проводят по воскресеньям.

Санту-Антан, остров в Кабо-Верде

Санту-Антан – самый западный остров в Кабо-Верде. Его ежегодно посещает 668 000 туристов. Красота диких ущелий и базальтовых гор рассеивается между фермерских домиков. Это культурная столица страны с яркой ночной жизнью.

Santo Antao in Cape Verde ФОТО: FINBARR O'REILLY / REUTERS

В Санту-Антан нет аэропорта, поэтому садитесь на паром с Минделу в Сан-Висенти, он ходит дважды в день.

Лонгйир, Норвегия

Норвегию посещают часто, а вот Лонгйир – административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген) – не очень.

Longyearbyen, Svalbard, Norway ФОТО: Junge, Heiko / NTB scanpix