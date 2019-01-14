«Больше молчать не могу»: сообщение о живой Жанне Фриске вызвало скандал

31-летняя сестра ныне покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья решила подать в суд на севастопольское издание Vista News, распространяющее слухи о том, что артистка якобы осталась жива.
В частности, журналисты публиковали материалы о том, что Жанну, скончавшуюся от тяжелого онкологического заболевания летом 2015 года, якобы засняли на прогулке через день после похорон. Также издание сообщало, что певица якобы могла умереть из-за аборта, и публиковало версию, связанную с приворотом.
По словам Натальи Копыловой, сначала она закрывала глаза на многие статьи.
«Но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива. Мама нечасто заглядывает в интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей. Последний бред, который выдумали эти ребята, - будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь! Мы с мужем занимаемся на островах раскруткой семейного бизнеса. До сих пор не оправились после смерти Жанны, а эти нелюди лишь бередят рану. Если они не угомонятся, будут отвечать по букве закона», - цитирует Наталью StarHit.
По словам адвоката девушки Назара Назарова, сначала Наталье нужно сделать журналистам предупреждение.
«Если реакции не последует, тогда подадим в суд иск по статье 152 Гражданского кодекса РФ "Защита чести, достоинства и деловой репутации". А также потребуем возмещения морального вреда в размере миллиона рублей. Основным доказательством послужит свидетельство о смерти Жанны Фриске», - сказал правозащитник.