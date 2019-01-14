«Больше молчать не могу»: сообщение о живой Жанне Фриске вызвало скандал

В частности, журналисты публиковали материалы о том, что Жанну, скончавшуюся от тяжелого онкологического заболевания летом 2015 года, якобы засняли на прогулке через день после похорон. Также издание сообщало, что певица якобы могла умереть из-за аборта, и публиковало версию, связанную с приворотом.

«Но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива. Мама нечасто заглядывает в интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей. Последний бред, который выдумали эти ребята, - будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь! Мы с мужем занимаемся на островах раскруткой семейного бизнеса. До сих пор не оправились после смерти Жанны, а эти нелюди лишь бередят рану. Если они не угомонятся, будут отвечать по букве закона», - цитирует Наталью StarHit.