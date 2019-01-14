Затмила всех: очень эффектное платье Николь Кидман лишило фанатов слов

Дело в том, что в Санта-Монике прошла 24-я по счету церемония вручения премии Critics’ Choice Awards, собравшая множество звездных гостей, вроде, Шарлиз Терон в длинном серебристом платье, а также Джулии Робертс, Эмили Блант, Клэр Фой, Леди Гаги, Эми Адамс и многих других представителей мира кино.

Николь Кидман на этот раз надела на красную дорожку очень стильный наряд – черное платье в пол с белой вставкой на юбке. Плечи звезды были оголены, а в руках она держала оригинальный квадратный клатч черного цвета.