Пн, 14.01.2019
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  • Затмила всех: очень эффектное платье Николь Кидман лишило фанатов слов

Затмила всех: очень эффектное платье Николь Кидман лишило фанатов слов
ФОТО!

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Nicole Kidman

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Николь Кидман, не так давно блиставшая на красной дорожке "Золотого глобуса" в вишневом элегантном платье, снова затмила своим нарядом всех присутствующих накануне вечером.

Дело в том, что в Санта-Монике прошла 24-я по счету церемония вручения премии Critics’ Choice Awards, собравшая множество звездных гостей, вроде, Шарлиз Терон в длинном серебристом платье, а также Джулии Робертс, Эмили Блант, Клэр Фой, Леди Гаги, Эми Адамс и многих других представителей мира кино.

ФОТО: Birdie Thompson/SIPA / Birdie Thompson/SIPA

Николь Кидман на этот раз надела на красную дорожку очень стильный наряд – черное платье в пол с белой вставкой на юбке. Плечи звезды были оголены, а в руках она держала оригинальный квадратный клатч черного цвета.

ФОТО: Birdie Thompson/SIPA / Birdie Thompson/SIPA

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