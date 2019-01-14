Соблазнительная Настя Каменских показала мексиканские бананы в стильной фотосессии
14 января 2019, 11:32
Купальник с высокой талией выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, пишет ТСН.
Украинская певица Настя Каменских, которая проводит зимние каникулы в Мексике, выложила стильную фотосессию с отдыха.
На видео, которым Настя поделилась на своей странице в Instagram, она соблазнительно крутится на фоне пальмовых листьев, демонстрируя прекрасные формы. Звезда одета в купальник с высокой талией и цветочными и геометрическими мотивами.