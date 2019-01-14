Пн, 14.01.2019
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  • Соблазнительная Настя Каменских показала мексиканские бананы в стильной фотосессии

Соблазнительная Настя Каменских показала мексиканские бананы в стильной фотосессии

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Купальник с высокой талией выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, пишет ТСН.

Украинская певица Настя Каменских, которая проводит зимние каникулы в Мексике, выложила стильную фотосессию с отдыха.

На видео, которым Настя поделилась на своей странице в Instagram, она соблазнительно крутится на фоне пальмовых листьев, демонстрируя прекрасные формы. Звезда одета в купальник с высокой талией и цветочными и геометрическими мотивами. 

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