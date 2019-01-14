«От фото из Майами у меня шок»: Малахов разорвал дружбу с беременной Лопыревой

Роман модели Виктории Лопыревой с миллиардером Игорем Булатовым спровоцировали грандиозный скандал в светском обществе, передает TopNews.
Не так давно в Сети появились фотографии находящейся на последних сроках беременности модели Виктории Лопыревой и ее избранника: папарацци застукали блондинку в компании неизвестного мужчины в Майами.
Позднее выяснилось, что кавалером россиянки является зять миллиардера Самвела Карапетяна - Игорь Булатов, и этот факт спровоцировал грандиозный скандал в светских кругах.
Виктория Лопырева подверглась бурной критике за отношения с женатым мужчиной, состоящем в браке с Татой Карапетян, родившей ему двоих детей.
Однако выяснилось, что минувшим летом Тата подала на развод, а причиной расставания, по слухам, стал как раз роман Булатова с Лопыревой, которая, к слову, являлась близким другом семьи миллиардера и часто бывала в доме Карапетян.
Одним из тех, кого серьезно задела сложившаяся ситуация, стал телеведущий Андрей Малахов. После появления фотографий Лопыревой и Булатова в Сети, он решил разорвать отношения с моделью, о чем написал в комментариях в Instagram.
«Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами - у меня шок!», - написал он, объявив свою отписку от страницы Лопыревой.
Сама блондинка быстро отреагировала на запись Малахова, просто-напросто удалив комментарий. Другие подробности ситуации пока не раскрываются.