Кругом обман! Пять оптических иллюзий, которые стали вирусными

Птица, живущая в другом времени

ФОТО: Reddit

Если внимательно приглядеться к этому вирусному снимку, можно заметить, что положение крыльев птицы в реальности и в отражении не совпадает. В поисках ответа на вопрос не один пользователь Сети сломал голову. И варианты высказывались самые разные, но истину, похоже, установить так и не удалось.

«Кот-ворон»

ФОТО: twitter

Хитрое фото четверолапого питомца быстро облетело Сеть и вызвало жаркие споры насчёт того, кто же действительно на фото: ворон или кот. Даже зная ответ, некоторые отказывались видеть там усатого друга, настаивая, что угольный профиль принадлежит пернатому существу.

Красные маки

ФОТО: Reddit

Эту иллюзию тоже никто не придумывал специально. Но это никак не повлияло на её популярность, даже наоборот. Случайно придуманная учительницей, которая готовилась с учениками к празднику, она стала вирусной. Вопрос был в том, пересекаются ли контуры цветков или нет. А как считаете вы?

Следящий кот

Ролик с объявлением о пропаже кота попал на reddit и набрал 1,2 млн просмотров на "Ютубе". И не просто так. Глядя на снимок потерянного питомца, создаётся иллюзия, что животное за вами следит. Что изрядно напугало юзеров. Но секрет прост: эффект достигается за счёт того, что объявление наклеено на неровную поверхность.

Что с ногами?

ФОТО: twitter