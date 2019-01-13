Семь фото обладательницы самой красивой улыбки во Вселенной, которая живет в Тюмени

Участницы должны были присылать ролики со своими улыбками. 28-летняя визажист из Тюмени Елена Станиславская обошла других претенденток из России, а также соперниц из Великобритании, США, Индии и Казахстана.

Но это только лишний повод друг другу улыбнуться: на сайте конкурса указано, что его цель — "пропаганда моды на улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим нас людям".

Для тюменки это далеко не первая победа. Ранее молодую маму уже награждали титулами "Мама года — 2015", "Мисс Содружество — 2017", "Мисс Очарование — 2018".

Но Елена покорила не только жюри. В "Инстаграме" за ней следят 96 тысяч подписчиков, которых она тоже щедро одаривает своей улыбкой и поблагодарила за поддержку, после того как заняла первое место.

По профессии Елена юрист, но это не мешает ей быть преподавателем визажа и блогером. Женщина часто выкладывает посты про косметические средства и тщательно следит за своей внешностью.

А еще она занимается семьей — воспитывает дочку Софию, которая тоже не отстает от мамы и стала обладательницей награды "Маленькая мисс город".

Судя по записям в соцсетях, Елена большое внимание уделяет материнству и трогательно говорит о связи матери и ребенка.

Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего бесценнее, чем материнское тепло. Пусть же всегда Бог хранит светлое чувство, связывающее души матери и ребенка, - говорит она.