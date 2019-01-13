Вс, 13.01.2019
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Евгений Плющенко экстренно госпитализирован

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

ФОТО: Mikhail Japaridze / Mikhail Japaridze/TASS

Известный фигурист Евгений Плющенко экстренно госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Об этом сообщает "СтарХит".

По информации издания, Плющенко почувствовал себя плохо во время ледового шоу в Санкт-Петербурге и обратился к медикам. После было принято решение о транспортировки фигуриста в столичную клинику. 

Плющенко испытывал сильные боли в спине и обратился к докторам, которые приняли решение поместить его в нейрохирургическое отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются. В окружении спортсмена пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. 

Сам спортсмен никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Днем в своем Instragram разместил фото со своей супругой Яной Рудковской, а затем снимок с сыном. 

К слову, сама музыкальный продюсер ранее поделилась с поклонниками тем, как она готовится к новогоднему празднику. Фотографию украшенной елки Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram.

На снимке звезда позирует в пижаме от бренда Louis Vuitton. Сзади нее стоит пышная ель, украшенная шарами и игрушками. 

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