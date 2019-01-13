Фото: модель Эшли Грэм похвасталась пышными формами в облегающем наряде

Эшли Грэм — самая популярная американская модель размера «plus size», имеющая преданных поклонников по всему миру.
На днях 31-летняя модель попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, но не смутилась и даже улыбнулась фотографу. Эшли Грэм обожает свою фигуру. Она совершенно не стесняется пышных форм и регулярно позирует в откровенных нарядах.
Отметим, что недавно в интервью Elle звезда рассказала о семейной жизни. Эшли призналась, что они с мужем стараются чаще заниматься сексом, потому что близость поднимает настроение. «Я чувствую себя счастливее, энергичнее и активнее и не хочу этого скрывать», — поделилась звезда.
Пара поженилась в 2010 году. Эшли Грэм уже восемь лет счастлива в браке с кинорежиссером Джастином Эрвином. Пока у супругов нет детей, но Эшли уверена, что однажды она обязательно станет матерью.