Вс, 13.01.2019
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  • Фото: модель Эшли Грэм похвасталась пышными формами в облегающем наряде

Фото: модель Эшли Грэм похвасталась пышными формами в облегающем наряде

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Эшли Грэм — самая популярная американская модель размера «plus size», имеющая преданных поклонников по всему миру.

На днях 31-летняя модель попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, но не смутилась и даже улыбнулась фотографу. Эшли Грэм обожает свою фигуру. Она совершенно не стесняется пышных форм и регулярно позирует в откровенных нарядах.

Отметим, что недавно в интервью Elle звезда рассказала о семейной жизни. Эшли призналась, что они с мужем стараются чаще заниматься сексом, потому что близость поднимает настроение. «Я чувствую себя счастливее, энергичнее и активнее и не хочу этого скрывать», — поделилась звезда.

Пара поженилась в 2010 году. Эшли Грэм уже восемь лет счастлива в браке с кинорежиссером Джастином Эрвином. Пока у супругов нет детей, но Эшли уверена, что однажды она обязательно станет матерью. 

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