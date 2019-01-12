Сб, 12.01.2019
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  • «Руками, давай ещe...» Муж Полины Гагариной опубликовал еe голое видео

«Руками, давай ещe...» Муж Полины Гагариной опубликовал еe голое видео

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Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков выложил в Instagram провокационное видео. На кадрах раздетая певица строит рожицы и машет руками, а супруг просит ее продолжать.

Сам Дмитрий анонсировал происходящее на видео как подготовку к шоу Гагариной, которое состоится в марте.

«Это будет нечто потрясающее воображение. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу», - написал муж певицы.

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