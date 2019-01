«Руками, давай ещe...» Муж Полины Гагариной опубликовал еe голое видео

View this post on Instagram

Дамы и господа! Леди и джентльмены! Приглашаем всех на новое грандиозное шоу @gagara1987 Полины Гагариной 30 марта на стадион Мегаспорт. Это будет нечто потрясающее воображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закульсе подготовки к шоу. #полинагагарина #гагаринапоехали #гагаринаполина