«Руками, давай ещe...» Муж Полины Гагариной опубликовал еe голое видео

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков выложил в Instagram провокационное видео. На кадрах раздетая певица строит рожицы и машет руками, а супруг просит ее продолжать.
Сам Дмитрий анонсировал происходящее на видео как подготовку к шоу Гагариной, которое состоится в марте.
«Это будет нечто потрясающее воображение. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу», - написал муж певицы.
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Дамы и господа! Леди и джентльмены! Приглашаем всех на новое грандиозное шоу @gagara1987 Полины Гагариной 30 марта на стадион Мегаспорт. Это будет нечто потрясающее воображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закульсе подготовки к шоу. #полинагагарина #гагаринапоехали #гагаринаполина