Сб, 12.01.2019
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Виктория Дайнеко подхватила опасный вирус

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Виктория Дайнеко

ФОТО: Evgeny Biyatov / RIA Novosti

Виктория Дайнеко продолжает давать концерты, несмотря на то, что болеет уже почти две недели. 

Еще перед Новым годом певица вместе с дочерью подхватили вирус, который, увы, не прошел для певицы бесследно. После окончания праздников, когда окончательно стало понятно, что болезнь не победить обычными способами, Вика начала серьезное обследование. Врачи подозревали у певицы пневмонию, но обошлось. После рентгена выяснилось, что это «всего лишь» острый обструктивный бронхит.

Лечит его звезда очень своеобразно — концертами! 

«Самое нужное лекарство — всегда сцена. Уверена что многие артисты поддержат. Совсем другое измерение!» — поделилась Вика с поклонниками.

Фанаты поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления. Они уверены: во всем виноваты уличные съемки в декабре для «новогодних огоньков», а также бесконечные концерты.

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