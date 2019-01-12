Виктория Дайнеко подхватила опасный вирус

Виктория Дайнеко продолжает давать концерты, несмотря на то, что болеет уже почти две недели.
Еще перед Новым годом певица вместе с дочерью подхватили вирус, который, увы, не прошел для певицы бесследно. После окончания праздников, когда окончательно стало понятно, что болезнь не победить обычными способами, Вика начала серьезное обследование. Врачи подозревали у певицы пневмонию, но обошлось. После рентгена выяснилось, что это «всего лишь» острый обструктивный бронхит.
Лечит его звезда очень своеобразно — концертами!
«Самое нужное лекарство — всегда сцена. Уверена что многие артисты поддержат. Совсем другое измерение!» — поделилась Вика с поклонниками.
Фанаты поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления. Они уверены: во всем виноваты уличные съемки в декабре для «новогодних огоньков», а также бесконечные концерты.