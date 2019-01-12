Смотрите, как весело у соседей! Российские звезды сняли роскошный клип в Латвии

«С некоторых пор я стала ощущать незаполненное пространство, нехватку того, что было в моей жизни с раннего детства: папа балетмейстер, мама хореограф и вся жизнь, как танец - в постоянном движении и с бесконечной музыкой в душе. Оставалось все вспомнить и сделать первое па»,