Смотрите, как весело у соседей! Российские звезды сняли роскошный клип в Латвии
Музыкальный проект Lanskoy & Co хорошо известен публике по песням из сериалов «Физрук», «Филфак», «Адаптация», а солист проекта Дмитрий Ланской в качестве музыкального продюсера участвовал в проектах «Сладкая жизнь», «80-е», «Реальные пацаны», «Бедные люди», «Я худею» и многих других. В этот раз музыканты сняли клип в различных латвийских локациях, в том числе, на сцене легендарного рижского театра Dailes.
Видео «Жизнь в рассеянном свете» стало новой работой известного семейного и творческого тандема Дмитрия и Екатерины Ланских.
На сей раз это история, созданная на стыке жанров: музыки, танца, кинематографа. Дмитрий выступает в проекте в привычном для себя амплуа: автора, исполнителя и продюсера, а Екатерина сменила режиссерское кресло на сцену – в «Жизни в рассеянном свете» она актриса и танцовщица.
Для реализации проекта была собрана сильная международная команда:
молодой, амбициозный латвийский режиссер Руслан Фрадкин, уже поработавший в успешных кино-проектах «Герой» и «Ван Гоги»;
оператор Янис Андреев, известный по своим работам для группы Prāta vētra;
хореограф-постановщик Эдите Абелтыня, основательница легендарной танцевальной группы Buras; художник по гриму Эмилия Эглите, получившая премию «Эмми» за работу в фильме «Дети Ирен Сендлер».
Исполнителем главной мужской роли и партнером Ланской в клипе стал известный латвийский танцовщик и хореограф, многократный чемпион Латвии, призер чемпионата Европы по бальным танцам Вячеслав Вишняков.
В съемках также приняла участие известная российская актриса Татьяна Мариничева и популярный латвийский фотограф Аркадий Глухих. Исполнительный продюсер - Ника Степанова (Forma Pro Films, Rīgas Folmu Studija).
Замысел сценария видео принадлежит Екатерине:
«С некоторых пор я стала ощущать незаполненное пространство, нехватку того, что было в моей жизни с раннего детства: папа балетмейстер, мама хореограф и вся жизнь, как танец - в постоянном движении и с бесконечной музыкой в душе. Оставалось все вспомнить и сделать первое па»,
- поясняет актриса.
«Вечная история о мужчине и женщине, которую поймет и прочувствует каждый. »Жизнь в рассеянном свете« – это камерная история с открытым финалом. Я надеюсь, что она перерастет во нечто большее, возможно, в серьезную киноработу»,
- говорит артистка.
За первые дне недели ролик набрал почти миллион просмотров на Youtube.