Сб, 12.01.2019
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  • Фото: Дима Билан изменился до неузнаваемости

Фото: Дима Билан изменился до неузнаваемости
С ума сойти!

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Дима Билан.

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Поп-певец опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в новом образе. Пользователи считают, что Дима Билан стал выглядеть гораздо моложе.

Певец решил избавиться от растительности на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram несколько часов назад. На фотографии звезда позирует в синей клетчатой рубашке и джинсах на фоне окна. «А сегодня встречи!», – написал Дима Билан.

Такие перемены во внешности пришлись по вкусу его поклонникам. Смотрите фото!

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