Фото: Дима Билан изменился до неузнаваемости

Фото: Дима Билан изменился до неузнаваемостиС ума сойти!
12 января 2019, 11:44
Поп-певец опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в новом образе. Пользователи считают, что Дима Билан стал выглядеть гораздо моложе.
Певец решил избавиться от растительности на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram несколько часов назад. На фотографии звезда позирует в синей клетчатой рубашке и джинсах на фоне окна. «А сегодня встречи!», – написал Дима Билан.
Такие перемены во внешности пришлись по вкусу его поклонникам. Смотрите фото!