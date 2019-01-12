Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой и готовится к новой свадьбе

57-летний продюсер, наконец-то, объяснил, почему его стали все чаще видеть в компании неизвестной брюнетки. Оказалось, что Александр Цекало уже давно не живет с Викторией Галушкой, потому что встретил новую любовь и уже сделал новой даме сердца предложение руки и сердца, пишет Starhit.
Накануне Нового российские СМИ опубликовал серию материалов, разоблачающих неверность Александра Цекало. Вначале шоумен был замечен в компании неизвестной девушки в одном из столичных ресторанов — пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем выяснилось, что влюбленные улетели в Рим, где провели все праздники вместе и гуляли по городу в обнимку.
После того, как скрывать очевидное стало уже невозможно, 57-летний Цекало признался, что официально развелся. Александр также добавил, что его оскорбляет тот факт, что новая возлюбленная фигурирует в прессе как его любовница и сообщил, что сделал ей предложение.
«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, — признался Александр. — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».