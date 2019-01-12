Необходимая зимняя вещь оказалась опасной для здоровья

По словам экспертов, нерегулярная стирка этого аксессуара приводит к закупорке пор и появлению прыщей на подбородке, шее, спине или груди. Дерматолог и косметолог британского медицинского центра Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон порекомендовала стирать шарф так же часто, как и остальную повседневную одежду.

«Если вы надеваете обтягивающую одежду во второй раз, предварительно не постирав ее, вы рискуете заработать прыщи из-за оставшегося на ней пота и постоянного соприкосновения с кожей»,

«Шарфы согревают нас зимой. Мы надеваем их часто, но очень редко стираем. Если вы каждый день наматываете на шею грязную вещь, вы обязательно столкнетесь с акне»,

В ноябре 2018 года сотрудники обувного ретейлера Size? выяснили, что внутренняя часть кроссовок более грязная, чем их подошвы. Для этого эксперты изучили материалы, из которых изготовлены популярные модели брендов Converse, Nike и Adidas: они взяли пробы с внешней и внутренней поверхностей, а также с подошв обуви и поместили их в теплое темное место на пять дней, чтобы проследить, как будут размножаться бактерии.