Родившая пятого ребенка Мария Порошина показала фото из палаты
11 января 2019, 23:49
Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила пятого ребенка.
Сообщается, что у актрисы родился мальчик. Как сообщают российские СМИ, отец малыша – состоятельный иностранец, который может позволить себе жить на широкую ногу.
Младенец родился с ростом 52 сантиметра, весом – 3560. «Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек», – цитирует знаменитость 7 Дней.ru. После артистка опубликовала в личном Instagram трогательный снимок, судя по всему, из палаты роддома. На нем запечатлена маленькая ручка ребенка.