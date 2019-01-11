Сб, 12.01.2019
В точку! Какие знаки Зодиака просто не выносят друг друга СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Родившая пятого ребенка Мария Порошина показала фото из палаты

Родившая пятого ребенка Мария Порошина показала фото из палаты

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мария Порошина

ФОТО: Instagram

Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила пятого ребенка.

Сообщается, что у актрисы родился мальчик. Как сообщают российские СМИ, отец малыша – состоятельный иностранец, который может позволить себе жить на широкую ногу. 

Младенец родился с ростом 52 сантиметра, весом – 3560. «Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек», – цитирует знаменитость 7 Дней.ru. После артистка опубликовала в личном Instagram трогательный снимок, судя по всему, из палаты роддома. На нем запечатлена маленькая ручка ребенка.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ