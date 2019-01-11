Сб, 12.01.2019
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  • Японское шоу «Угадай жену» стало самым рейтинговым в мире

Японское шоу «Угадай жену» стало самым рейтинговым в мире

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ФОТО: скриншот

Японцы — те еще извращенцы, какой бы консервативной и традиционной эта нация ни считалась. Чего только стоит их новое телешоу, которое уже побило все рекорды по рейтингам во всем мире.

Суть шоу «Угадай жену» состоит в том, что женщины пристраивают свои пятые точки в специальные отверстия, за которыми их мужья по очереди пристраиваются к ним сзади и с помощью только осязания должны угадать свою жену, пишет Soulpost.ru.

Есть шоу и наоборот, когда жены должны угадывать своих мужей по их причиндалам.

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