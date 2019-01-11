Галерея 18+: в Сеть утекли фотографии полностью обнаженной эстонской модели Дианы Хапровой
11 января 2019, 18:54
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Как оказалось, у эстонской модели Дианы Хапровой богатое и интересное прошлое. Недавно стало известно, что мать двоих детей разводится с мужем, а теперь Сеть всколыхнули фотографии, которые детям Дианы лучше не видеть.
Уже много лет прошло с того момента, когда Диана Хапрова была топлес-диджеем с интересным псевдонимом - DJ Mirell. И тогда ночной клуб Mjau города Раквере был потрясен тем, что происходило на вечеринке.
Эти снимки обрели вторую жизнь. Скорее смотрите!