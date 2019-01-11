Есть такое понятие как «папик» - взрослый богатый мужчина, который ищет себе молодую девушку для интима, но он также готов оплачивать ее шопинг, поездки и прочие капризы. А много ли таких мужчин у нас, в Эстонии? И сколько они готовы платить девушкам? Выяснил портал Elu24.

Кристина: «500 евро + остальное?»

Г-н six-pack: «Что значит остальное? Шопинг? Это остальное – 300-500 евро плюсом. Отель и прочее… Это слишком много»

Кристина «Давай 350? Плюс шопинг».

Г-н six-pack: «Я рад, что мы друг друга поняли. 350 звучит хорошо».

Кристина выдвигала мужчинам конкретные требования: она хотела, чтобы ее обеспечивали ежемесячно, давали деньги на спа, возили в поездки и дарили подарки. Взамен она обещала незабываемые ночи.