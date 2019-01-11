Есть такое понятие как «папик» - взрослый богатый мужчина, который ищет себе молодую девушку для интима, но он также готов оплачивать ее шопинг, поездки и прочие капризы. А много ли таких мужчин у нас, в Эстонии? И сколько они готовы платить девушкам? Выяснил портал Elu24.