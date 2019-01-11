Куда пойти и как развлечь себя в январе? Список интересных мероприятий в Эстонии

Рождественская программа для детей "Мир чудес"

Нарва, 12 и 13 января

Проверить свою веру в чудеса и попытаться совершить собственное чудо вы сможете в Нарвском замке.В программе: рождественские легенды маленького Германа, игры и другие весёлые задания, посещение мастерских Северного двора, рождественский чай и пипаркоок.

Марко Мяэтамм, Рита Бози, Кен Камерон. Один месяц в Канаде

12-20 января, Таллинн

«Один месяц в Канаде» – это смесь из подростковых представлений мальчика Марко из Каркси-Нуйа, рассказанных отцом историй и известных (и недостающих) фрагментов фактов о дедушке. В экспозиции смешиваются устная и реальная истории, ментальные Восток и Запад. Выставку сопровождает книга, в которой представлен опыт эмиграции семьи Мяэтамма и Бози и дублируется в иной форме содержание выставки. При помощи видео, инсталляций и сценических пространств «Один месяц в Канаде» рассказывает историю о том, как отец художника в 1978 году посетил дедушку, который эмигрировал в Канаду во время Второй мировой войны. Это была их первая и последняя встреча после1944 года.

Большой русский бал на Старый Новый Год!

12 января, Таллинн

В субботу, 12 января 2018, в 17.00 в культурном центре Salme вас ждет большой русский бал с викторинами, конкурсами, танцевальной программой, праздничным фуршетом и хорошим настроением. В программе принимают участие Дед Мороз и Снегурочка, эстонские эстрадные и танцевальные коллективы, популярные люди Эстонии и все, кто хочет весело и интересно встретить Старый Новый Год.

Рассказывает, читает и поёт Светлана Крючкова

12 января, Таллинн

В Русском Культурном центре , выступит народная артистка России, актриса театра и кино, Светлана Крючкова. Ее литературный вечер под названием «Я жил, как жил…» посвящен творчеству Геннадия Шпаликова.

Серия концертов "Полуденная симфония" от ERSO: Рейнская симфония

17 января, Таллинн

На традиционном послеполуденном концерте выступит Эстонский национальный симфонический оркестр под руководством Джуна Мяркла. Центральные произведения концерта – шедевры двух больших романтиков, француза Камиля Сен-Санса и немца Роберта Шумана. Заядлому путешественнику Сен-Сансу была близка Северная Африка и его "Алжирская сюита" была написана под впечатлением от первой поездки в Алжир. Рейнская же симфония была написана Шуманом, когда тот работал музыкальным директором в долине реки Рейн в Дюссельдорфе.

Концерт авторской песни Константина Сиверского «Уходящая вдаль» в Нарве

17 января, Нарва

17 января, в четверг в 18.00, в Художественной галерее Нарвского музея состоится концерт авторской песни Константина Сиверского «Уходящая вдаль» из серии «Перекресток искусств». На концерте будут представлены авторские песни Константина Сиверского посвященные Эстонии, друзьям, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму.

Авторский вечер Свена Грюнберга Vox Clamantis "Следы внутри тебя"

18 января, Таллинн

Вокальный ансамбль Vox Clamantis приглашает вас на авторский вечер творчества советского и эстонского композитора Свена Грюнберга. Музыкальное полотно "Следы внутри тебя" может затронуть тех, кто хочет хоть ненадолго отдалиться от слишком суетливого мира, достичь ясности, света, спокойствия, мгновения затишья перед штормом, ожидающим нас в буднях, а если повезет – испытать всё это вместе с нами.

Звезда техно Пауль Калькбреннер с новой программой "Parts of Life"

18 января, Таллинн

В таллиннском Котле культуры выступит немецкий продюсер электронной музыки Пауль Калькбреннер (PAUL KALKBRENNER). В Эстонии музыкант представит свою новую программу под названием "Parts Of Life". Берлинский техно-продюсер Пауль Калькбреннер - знаковая фигура немецкого андеграунда и современного техно, которого часто называют музыкантом нового типа. Наибольшую известность он получил за сингл 'Sky and Sand'. Во время объединения Германии Паулю было тринадцать. Именно тогда он начал прокручивать записи со своими сверстниками в подростковых клубах Берлина, несмотря на установленный его матерьюкомендантский час.

Гала-балет: 50 лет Томасу Эдуру

19 января, Таллинн

на сцене Национальной оперы "Эстония" пройдет гала-представление, посвященное карьере выдающегося эстонского танцора Томаса Эдура. Гала-балет представляет видео-ретроспективу самых выдающихся выступлений за всю карьеру Томаса Эдура. Танцоры Эстонского национального балета и приглашенные звезды балета выйдут на сцену, чтобы пожелать счастливого дня рождения своему коллеге и выступить в его честь.

Опера Расмуса Пуура «Цвета облаков»

20 января, Таллинн