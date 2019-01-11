Фото: культовая российская группа «Ногу свело» в Таллинне остановилась в отеле Hilton

Сегодня утром в Эстонию прибыла любимая публикой уже без малого тридцать лет культовая группа «Ногу свело», которая вечером выступит в Park Lounge (это так шифруется казино Olympic отеля Hilton) с грандиозным юбилейным концертом.
С тех пор как группа «Ногу свело» впервые предстала перед публикой в 1990-х годах, группа известна своим особенным бунтарским музыкальным стилем и полными самоиронии клипами. Сегодня у группы уже 13 студийных альбомов и более 30 видеоклипов, её творчество оказало влияние на многие российские телепередачи и поп-культуру в целом. «Ногу свело» удостоена множества местных и международных музыкальных премий, а её самые известные хиты любимы уже несколькими поколениями слушателей.
Сегодня вечером в Park Lounge (Крейцвальди, 23) в 22.00 начнется юбилейный концерт группы, на котором прозвучат как старые любимые хиты, так и новые композиции. Кроме того, как обычно, группа намерена продемонстрировать полную сюрпризов шоу-программу.