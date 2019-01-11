Обнародованы запретные кадры прощания с Кельми перед кремацией

Младший брат музыканта Евгений Суслин заявил, что жена Криса – Людмила и его сын Кристин по каким-то причинам пыталась скрыть трагедию. Родные узнали о смерти Кельми из прессы.

"Она не хотела, чтобы братья узнали. Я узнал о смерти брата от посторонних людей, хотя, мне кажется, что об этом должны были сообщить близкие – жена и сын. Второго числа я был за городом, в 11 часов мне позвонили журналисты. После этого звонка я набрал номер Людмилы – не отвечает. Я ей шлю смску – не отвечает. Я звоню Кристиану на мобильный телефон – ответа нет. Два дня я был как в бреду. Третьего числа я приехал в Москву и…" – рассказал Суслин в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Старший брат знаменитости Валентин Кельми сообщил, что настаивал на открытых похоронах, ведь у Криса было много друзей, которые хотели бы с ним проститься. Родственник знаменитости не понимает причин, которые вынудили Людмилу утаивать информацию, однако полагает, что жена артиста переживает из-за совместно нажитого имущества.

"Я написал Крису, что мы категорически против от любого утаивания даты и места похорон. Хотелось бы, чтобы все было сделано как у нормальных людей. Я буквально через 15 минут получил ответную смску, что да, мы все понимаем, дата и место похорон будет вам сообщена. Единственное у меня объяснение в голову приходит, что это боязнь болезненная о том, что что-то мы хотим из его наследства", – рассудил Кельми-старший.

В студии появилась Наталья Михайлова, которая выступала организатором похорон Криса Кельми. Женщина рассказала, что именно она сообщила братьям о дате и причине смерти музыканта. "Он умер дома. От язвы желудка – это официальная причина смерти. У него открылось внутреннее кровотечение. Я полностью на стороне Людмилы, но единственное, где я ее обманула – это пошла на связь с его братом. Я посчитала, чисто по-человечески, что братья должны были проститься", – отметила Михайлова.

Отметим, что на закрытой церемонии прощания с Кельми присутствовали только самые близкие. В целом было около 20 – 25 человек. На панихиде, скорее всего, была запрещена фото и видеосъемка, ведь семья звезды не хотела огласки, к слову, это не помешало Андрею Малахову заполучить сенсационные кадры из траурного зала крематория и продемонстрировать их в эфире.