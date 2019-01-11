Его не узнать! Победитель «Евровидения-2017» изменился до неузнаваемости после сложной операции

Сальвадор Собрал кардинально изменил свой имидж, распрощавшись в длинными волосами, пишет Viva.
Еще на «Евровидении-2017» стало известно, что у победителя конкурса, Сальвадора Собрала, врожденный порок сердца. В сентябре того же года артиста строчно госпитализировали, и три месяца он ждал подходящего донора для пересадки. В декабре 2017-го в госпитале Санта-Круз Сальвадору сделали сложную четырехчасовую операцию, которая прошла успешно. Вскоре он вернулся к прежней жизни, снял новый клип и даже изменил свой имидж.
Так, певец решил распрощаться с длинными волосами и на новых фото демонстрирует совершенно другой внешний вид. Поклонники засыпали Сальвадора комплиментами, отметив, что так он выглядит гораздо мужественней, а сам певец признался, что стрижка для него означает намного больше, чем просто смена имиджа.
"Сегодня я другой, я перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", — признался Сальвадор Собрал в одном из недавних интервью.