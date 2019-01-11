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  • Его не узнать! Победитель «Евровидения-2017» изменился до неузнаваемости после сложной операции

Его не узнать! Победитель «Евровидения-2017» изменился до неузнаваемости после сложной операции

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Portugal's Salvador Sobral performs the song "Amar Pelos Dois" during the Eurovision Song Contest 2017 Grand Final at the International Exhi-bition Centre in Kiev, Ukraine, May 13, 2017. REUTERS/Gleb Garanich

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Сальвадор Собрал кардинально изменил свой имидж, распрощавшись в длинными волосами, пишет Viva.

Еще на «Евровидении-2017» стало известно, что у победителя конкурса, Сальвадора Собрала, врожденный порок сердца. В сентябре того же года артиста строчно госпитализировали, и три месяца он ждал подходящего донора для пересадки. В декабре 2017-го в госпитале Санта-Круз Сальвадору сделали сложную четырехчасовую операцию, которая прошла успешно. Вскоре он вернулся к прежней жизни, снял новый клип и даже изменил свой имидж. 

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Так, певец решил распрощаться с длинными волосами и на новых фото демонстрирует совершенно другой внешний вид. Поклонники засыпали Сальвадора комплиментами, отметив, что так он выглядит гораздо мужественней, а сам певец признался, что стрижка для него означает намного больше, чем просто смена имиджа. 

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

"Сегодня я другой, я перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", — признался Сальвадор Собрал в одном из недавних интервью. 

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

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