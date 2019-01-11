Фильм-разоблачение о «Битве Экстрасенсов» произвел настоящий фурор

Интернет взорвал разоблачающий фильм «Идущие к черту» о популярном телешоу «Битва экстрасенсов». Сами авторы телевизионного проекта теперь избегают публичности и «ушли в подполье», об этом пишет Topnews.ru.
«Идущие к черту» Бориса Соболева - это трехсерийный фильм, который раскрывает всю правду о мошенниках с телеканала ТНТ и удивительных способностях участников шоу.
Суммарно все выпуски «Идущих к черту» произвели фурор в Сети, собрав за сутки с момента публикации более 500 тысяч просмотров.
Чтобы раскрыть все уловки и обман авторов шоу о людях со сверхспособностями, создатели ленты пригласили знаменитых участников телепроекта и предложили пройти новые испытания.
Однако экстрасенсы «Битвы» заявили, что не смогут справиться с заданиями без подсказок, иными словам без «сливов» информации об испытании.
Так, Зирадин Рзаев предварительно запросил все сведения об убийстве прежде, чем приступать к расследованию. А вот Анатолий Леденев сообщил, что во время знаменитого испытания с машинами, которое участники проходят в самом начале шоу, ведущий должен был встать напротив автомобиля, в котором спрятался человек.
Ведьма из Санкт-Петербурга Наталья Бантеева, являющаяся победителем одного из сезонов «Битвы экстрасенсов», ни разу не смогла верно описать реальных людей по фото. Например, она заявила, что смерть Че Гевары произошла из-за болезни.
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Соболев также побеседовал с экспертами и ведущими проекта, что лишний раз подтвердило, что все выпуски – постановка. Ни один из «экстрасенсов» не смог пройти даже элементарное задание.
Помимо этого Соболев обнародовал суммы выплат за попадание в шоу и выход в финал — они составили до 350 тысяч долларов.
Пользователи Сети оставили под документальным фильмом от России 1 множество восторженных откликов, предложив даже наградить Соболева премией ТЭФИ.
"Хватит уже чертовщины на нашем телевидении"; "Наконец-то кто-то сжалился над людьми и снял это разоблачение";"Вот это и есть настоящая журналистика";"Я считаю, что указанный материал вполне пригоден для нескольких уголовных дел"; "Этот фильм, надо показывать по три раза в год и на Новый год вместо Иронии судьбы",
- писали комментаторы.
Тем временем авторы и продюсеры шоу перестали выходить на связь после выхода разоблачающего фильма об их проекте.
Пресс-служба телеканала ТНТ также игнорирует любые обращения журналистов с просьбой прокомментировать расследование Соболева.