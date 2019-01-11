Экс-участница «Дома-2» рассказала о венерических заболеваниях на телепроекте

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост заявила, что на шоу присутствует участник, который может заразить других обитателей телестройки некоей смертельной болезнью. Об этом она написала в Instagram, пишет News.Rambler.ru.
«Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания - это уж перебор. В будущем я бы не хотела, чтобы полпроекта передохло. P.S. Руководство уже в курсе, о чём я. Надеюсь, что я вовремя», — написала Фрост.
На вопросы подписчиков, что за болезнь угрожает участникам «Дома-2», девушка отвечать не стала.
Фрост также призналась, что, посмотрев на днях «Дом-2» по телевидению, ей впервые стало стыдно за свое участие в телепроекте.
«Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела», — заявила девушка.