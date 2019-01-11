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  • Золотая женщина! Стало известно, сколько получит жена Безоса после разрыва

Золотая женщина! Стало известно, сколько получит жена Безоса после разрыва

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epa05819065 Amazon founder Jeff Bezos (L) and wife MacKenzie Bezos (R) arriving for the 2017 Vanity Fair Oscar Party following the 89th annual Academy Awards ceremony in Beverly Hills, California, USA, 26 February 2017. The Oscars are presented for outstanding individual or collective efforts in 24 categories in filmmaking. EPA/NINA PROMMER

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Даже если она получит долю в один процент от состояния мужа, она всё равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола.

Маккензи Безос — жена основателя американской компании Amazon — получит половину имущества своего супруга после окончания бракоразводного процесса. По крайней мере, так утверждает портал TMZ.

Дело в том, что по закону штата Вашингтон, где пара подала на развод, в случае расторжения брака всё совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. Исключения составляют лишь случаи, оговорённые в брачном контракте. Однако его, по данным портала, супруги не заключали.

Если учесть, что состояние Безоса оценивается в $137 миллиардов, то его супруге положено около $69 миллиардов, что позволит ей обогнать внучку основателя L'Oreal Франсуазу Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 миллиарда.

Ранее сообщалось, что даже если Маккензи получит долю в один процент от состояния мужа, она все равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола.

Напомним, что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи в начале года. В браке они прожили 25 лет. У них трое сыновей и приемная девочка.

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