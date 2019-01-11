Пт, 11.01.2019
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Дух захватывает... Опасная посадка самого большого самолета попала на видео

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ФОТО: скриншот

Лайнер успешно приземлился в аэропорту Бирмингема.

На видео попала посадка самого большого пассажирского самолета в мире A380 авиакомпании Emirates во время урагана. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Бирмингема (Англия). Кадры обнародовал канал Flugsnug, сообщает Daily Mail.

За несколько минут до посадки A380 там же сделал попытку сесть самолет A320 авиакомпании EasyJet, однако в результате направился в другой аэропорт.

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