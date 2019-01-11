Пт, 11.01.2019
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  • Не хватает лишь медведя с балалайкой: Кира Найтли гуляла по Парижу в ушанке

Не хватает лишь медведя с балалайкой: Кира Найтли гуляла по Парижу в ушанке

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ФОТО: Vida Pres

Кира Найтли, не так давно удостоившаяся Ордена Британской империи за заслуги в сфере благотоворительности, была замечена в столице Франции в довольно стильном образе.

Папарацци запечатлели британскую актрису на одной из улиц, по которой та шла очень тепло одетой. На ней была серая дубленка, теплый черный свитер и ботинки в тон. Но главной изюминкой образа звезды стала коричневая шапка-ушанка, которую не так уж и часто доводится увидеть на какой-нибудь знаменитости.

ФОТО: Vida Pres

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