Ольга Бузова спускает на Мальдивах по 1300 евро в сутки
11 января 2019, 12:15
Недавно замученная работой известная исполнительница Ольга Бузова решила сделать перерыв и вместе с младшей сестрой Анной отправилась отдыхать на Мальдивы.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» решила не экономить на отдыхе. Сестры живут в номере-люкс одного из самых дорогих отелей на Мальдивах. В нем есть балкон с живописным видом на океан, а рядом бассейн. Проживание в нем стоит 100 тысяч рублей в сутки (около 1300 евро), пишет 7d.org.ua.