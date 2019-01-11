Пт, 11.01.2019
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Ольга Бузова спускает на Мальдивах по 1300 евро в сутки

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Ольга Бузова

ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

Недавно замученная работой известная исполнительница Ольга Бузова решила сделать перерыв и вместе с младшей сестрой Анной отправилась отдыхать на Мальдивы.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» решила не экономить на отдыхе. Сестры живут в номере-люкс одного из самых дорогих отелей на Мальдивах. В нем есть балкон с живописным видом на океан, а рядом бассейн. Проживание в нем стоит 100 тысяч рублей в сутки (около 1300 евро), пишет 7d.org.ua.

 

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