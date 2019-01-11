Пт, 11.01.2019
Чудовищная реклама в центре Таллинна призывает эстонцев стоять отдельно от русских (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • В одной мужской рубашке: новый эпатажный образ Беллы Хадид ошарашил Сеть

В одной мужской рубашке: новый эпатажный образ Беллы Хадид ошарашил Сеть
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Model Bella Hadid

ФОТО: Stephen Smith / Stephen Smith/Sipa USA

Белла Хадид, получившая в подарок от заботливого отца сумку Hermes Birkin со своим портретом, стала гостьей одной из модных вечеринок.

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

В числе прочих знаменитостей модель была замечена накануне вечером в магазине Chrome Hearts, что в Вест-Виллидже. Именно там  состоялось открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton.

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

На нескольких снимках, появившихся в сети, 22-летняя Белла запечатлена в белоснежной мужской рубашке, поверх которой она надела ярко-желтый жилет, превратив наряд в необычное платье. Дополнили образ модные нынче объемные кроссовки от Louis Vuitton.

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ