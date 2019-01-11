В одной мужской рубашке: новый эпатажный образ Беллы Хадид ошарашил Сеть

В одной мужской рубашке: новый эпатажный образ Беллы Хадид ошарашил СетьФОТО!
11 января 2019, 12:52
Белла Хадид, получившая в подарок от заботливого отца сумку Hermes Birkin со своим портретом, стала гостьей одной из модных вечеринок.
В числе прочих знаменитостей модель была замечена накануне вечером в магазине Chrome Hearts, что в Вест-Виллидже. Именно там состоялось открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton.
На нескольких снимках, появившихся в сети, 22-летняя Белла запечатлена в белоснежной мужской рубашке, поверх которой она надела ярко-желтый жилет, превратив наряд в необычное платье. Дополнили образ модные нынче объемные кроссовки от Louis Vuitton.