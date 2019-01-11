Сб, 12.01.2019
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  • Видео: переехавшая в Москву из Таллинна певица рассказала о связи с отцом Киркорова

Видео: переехавшая в Москву из Таллинна певица рассказала о связи с отцом Киркорова

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Инна Литвин - певица и педагог по вокалу из Москвы, куда она переехала уже около десяти лет назад. В родном Таллинне бывает нечасто, но Новый год и православное Рождество старается отмечать здесь. 

С Бедросом Инна познакомилась давно, они вместе гастролировали, с артистом было много концертов по России. А познакомились они в Таллинне на концерте. После этого Бедрос предложил Инне поехать с ним в гастрольный тур. С сыном Филиппом певица тоже знакома. Недавно была на концерте артиста в московском Кремле. 

Инна Литвин

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Клип Инны Литвин был на «МУЗ ТВ», где занял третье место в чарте. 

Смотрите видео! 

Инна Литвин и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

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