Видео: переехавшая в Москву из Таллинна певица рассказала о связи с отцом Киркорова

С Бедросом Инна познакомилась давно, они вместе гастролировали, с артистом было много концертов по России. А познакомились они в Таллинне на концерте. После этого Бедрос предложил Инне поехать с ним в гастрольный тур. С сыном Филиппом певица тоже знакома. Недавно была на концерте артиста в московском Кремле.