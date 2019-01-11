Марк Богатырев бросил эстонскую журналистку ради Арнтгольц
Одной из главных светских новостей конца прошлого года стало известие о том, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц живут вместе. И это не домыслы...
Марк подтвердил информацию в соцсети. Подводя итоги года, актер обратился к Татьяне: «Спасибо Богу, что я встретил тебя - моя любовь!»
Теперь поклонники актеров рассуждают, как долго Богатырев и Арнтгольц будут вместе. Ведь до этого оба трижды пытались построить крепкую семью, пишет Eg.ru.
- Мне очень нравятся слова американского писателя и философа Ричарда Баха: «Мы сами создаем свой мир. Как же мы можем обижаться на жизнь, которую создали для себя сами? Кого винить, кроме самих себя? Кто, кроме нас, может изменить ее?» - говорит студентка Высшей школы телевидения МГУ, жительница Эстонии Катя Грудина, которая еще недавно была девушкой Марка Богатырева. Никто не сомневался, что они поженятся.
Но в жизни актера появилась Татьяна Арнтгольц. И для Марка другие женщины перестали существовать.
- Нет никакой неожиданности в том, что Марк и Татьяна вместе, - считает Мохсен Норузи, победивший в десятом сезоне «Битвы экстрасенсов». - Пять лет назад, когда у актера случился нервный срыв и он резал вены, я предсказывал, что ему по судьбе предназначена миниатюрная светлая девушка с тонкой душевной организацией. И он станет отцом ее второго ребенка.