Муж застал свою жену голой в компании семи мужчин. Это не то, о чем вы подумали

Женщина рассказала комичную историю, которая случилась с ней на шестом месяце беременности. Муж увидел, как её голую несли семь врачей и пожарных, пишет Mport.ua.
Пользовательница сервиса Reddit, которая вполне по логичным причинам не захотела называть свое имя, рассказала сумасшедшую историю, которая случилась с ней на шестом месяце беременности. Девушка проснулась и поняла, что не может пошевелить своими ногами.
Будущая мама сначала испугалась, что её полностью парализовало. Потом она осознала, что у неё, скорее всего, воспалился седалищный нерв, который отвечает за движение нижних конечностей. Телефон в комнате девушки не ловил связь, но по Wi-Fi ей удалось связаться с мужем. Тот вызвал экстренные службы и поспешил вернуться домой.
Сначала на помощь девушке приехали пожарные. Так как мужа ещё не было, им пришлось ломать окно и залезать внутрь. Как не пытались перетащить четверо пожарных девушку в машину, у них ничего не выходило. При любом движении он кричала от боли. При этом, она была голая, и одеться не могла, так как любое движение причиняло ей боль.
Доктор с двумя помощниками подоспели спустя час. Они попытались аккуратно перенести беременную девушку до машины. При этом пожарные помогали раздвигать ноги голой женщине, чтобы ей было не так больно. Именно эту картину и застал подоспевший муж - семь мужчин тянут его голую беременную женщину.
Когда девушка поняла комичность ситуации, она начала неистово смеяться и потеряла сознание. В себя будущая мама пришла в уже в больнице.
Подоспевшие в комментарии к рассказу девушки врачи и пожарные рассказали, что такое случается довольно часто и стесняться такого точно не стоит.
Что же, эта история больше похожа на правду, чем оправдания любовника вот в этом видео.