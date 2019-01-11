Пт, 11.01.2019
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  • «В смысле, сериал про Пугачеву?»: в новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

«В смысле, сериал про Пугачеву?»: в новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

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ФОТО: скриншот

Пользователи Сети обратили внимание на сходство героини Наташи Лионн с Аллой Борисовной образца 80-х.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сериала "Матрешка" (Russian Doll). Он опубликован в официальном аккаунте проекта в Twitter.

Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на то, как главная героиня сериала, роль которой досталась актрисе Наташе Лионн, похожа на певицу Аллу Пугачёву. Не сейчас — в молодости: та же рыжая шевелюра и задор в глазах.

Премьера "Матрешки" запланирована на 1 февраля. В комментариях к опубликованному трейлеру пользователи обратили внимание на то, что действие похожего на сериал по сюжету фильма "День сурка" происходит 2 февраля.

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