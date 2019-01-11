«В смысле, сериал про Пугачеву?»: в новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

Пользователи Сети обратили внимание на сходство героини Наташи Лионн с Аллой Борисовной образца 80-х.
Компания Netflix выпустила трейлер нового сериала "Матрешка" (Russian Doll). Он опубликован в официальном аккаунте проекта в Twitter.
Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на то, как главная героиня сериала, роль которой досталась актрисе Наташе Лионн, похожа на певицу Аллу Пугачёву. Не сейчас — в молодости: та же рыжая шевелюра и задор в глазах.
Премьера "Матрешки" запланирована на 1 февраля. В комментариях к опубликованному трейлеру пользователи обратили внимание на то, что действие похожего на сериал по сюжету фильма "День сурка" происходит 2 февраля.
Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE— Russian Doll (@RussianDoll) January 9, 2019