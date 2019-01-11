Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот

Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в ротВИДЕО!
11 января 2019, 9:39
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали прямо на сцене плюнул в лицо мальчику, вышедшему к нему с цветами. Ролик опубликовал в Instagram сам артист.
На кадрах видно, как Торегали берет малыша за челюсть и далее производит шокировавшее многих действие. Более того, когда ребенок разворачивается, чтобы уйти, певец пинает его ногой под зад. Свое, мягко говоря, странное поведение артист оправдал древним казахским обычаем: якобы со слюной талант передается от человека к человеку. Со сцены он объяснил, что так делали у них в ауле.
Зрители отреагировали на инцидент бурными аплодисментами. А пользователи соцсетей остались поведением певца недовольны, обвинив его в невоспитанности.