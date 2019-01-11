Видео: Светлана Пермякова сравнила в Таллинне пиво сейчас и пятнадцать лет назад

Зал хохотал от души! Женщины то и дело доставали из сумочек зеркальца, чтобы убедиться, что не потекла тушь. Мужчины сначала старались сдерживаться, но очень быстро сдались и тоже смеялись без оглядки. Только Светлана Пермякова была на сцене серьезна и строга. Иначе смешить публику профессионал не может.

«Шутить нужно с очень серьезным лицом, тогда отклик будет правильный», – уверена актриса, и это у нее, безусловно, здорово получается.

Пермякова рассказала, что незадолго до спектакля успела прогуляться по старому Таллинну, который полюбила еще со времен гастролей КВН. Призналась актриса, что есть у нее в эстонской столице и любимое местечко.

Светлана Пермякова в Таллинне. ФОТО: Konstantin Sednev

«Недалеко от площади есть у вас заведение с прекрасным пивом. Как только я туда зашла – поняла, что это то место, где мы были 15 лет назад с квн-щиками. Я сделала фото повторное. Приеду и выставлю в Instagram обе: ту, которая сделана 15 лет назад, и сейчас. Разница, конечно, есть! Но радость прeбывания в этом месте – одинаковая», – сказала Пермякова.

Рассказала актриса и о новом фэнтези «Вратарь галактики», в котором Пермякова сыграла одну из ролей. Премьера, по мнению создателей, «самого технически сложного проекта в истории российского кино», запланирована на осень 2019 года.