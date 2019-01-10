Блогер узнал, в чем секрет хитов Ширана. Он так прост, что даже вы сможете стать звездой

Поп-певец и актер из Великобритании Эд Ширан является одним из самых известных и узнаваемых артистов современной сцены. Его композиции уже не раз занимали первые строчки чартов разных стран, а песня «Thinking Out Loud» принесла музыканту две статуэтки «Грэмми». Альбомы Ширана разлетаются миллионами копий, и он по праву считается также одним из самых продаваемых артистов в мире, пишет Medialeaks.ru.

Британский блогер и музыкант Бретт Домино разобрал по полочкам все треки звезды, чтобы понять рецепт его головокружительного успеха. В своем исследовании парень выявил несколько главных составляющих, которые ведут на вершину музыкального Олимпа. О них он подробно рассказал в видеоинструкции у себя на канале. Итак, приготовьтесь запоминать.

Для начала, будущей звезде потребуется акустическая гитара. Бретт утверждает, что уметь играть необязательно — достаточно выучить четыре простеньких аккорда и чередовать их (не исключено, что это работает не только с треками Эда Ширана). Если какая-то комбинация вызывает затруднения, можно попросить друга дернуть ваши струны.

Дальше необходимо уделить внимание нотам. Эд Ширан любит три. Бретт говорит, что послушал очень много композиций рыжеволосого певца и все они основаны на трех основных нотах. Если их выучить, можно без труда сыграть не только любой трек Ширана, но и написать свой собственный (не менее успешный).

Одна из самых важных частей любой песни — слова. У Ширана в треках их, как уверяет Бретт, великое множество. Для того, чтобы понять, какие конструкции попадут прямо в сердечко слушателям и заставят их покрыться мурашками с головы до ног, надо выяснить, какие выражения Эд использует чаще всего. Для этого требуется загрузить все тексты песен в облако тегов. Бретт уже любезно сделал это за вас.