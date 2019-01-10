Какой счастливчик! Венсан Кассель поделился трогательным видео с беременной женой

И с тех пор прошло целых три года, прежде чем Венсан начал отношения с моделью Тиной Кунаки, но многие до сих пор умудряются сравнивать женщин, делая выбор в пользу Моники. У каждого свой вкус, но ясно одно - Венсан снова счастлив, пишет Fabiosa.ru.

В августе 2018 года пара поженилась, а уже в январе 2019-го стало известно, что они ждут первенца! Пара сама поделилась этой информацией в социальных сетях именно в первый день нового года, чтобы избежать любых слухов и фантазий.

Они выложили многословные фото и видео, которые даже не нуждались в дополнительном описании. Ясно одно - Тина ждет малыша, и это уже далеко не первый месяц! На видео видно, как же счастлива супружеская пара.