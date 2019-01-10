Чт, 10.01.2019
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  • Какой счастливчик! Венсан Кассель поделился трогательным видео с беременной женой

Какой счастливчик! Венсан Кассель поделился трогательным видео с беременной женой

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Венсан Кассель и Тина Кунаки.

ФОТО: Gwendoline Le Goff / imago/PanoramiC

Знаменитый французский актер Венсан Кассель долгое время состоял в браке с Моникой Беллуччи, в их браке даже родилось двое детей, но времена шли, чувства угасали. Так уж случилось, что в 2013 году пара рассталась.

И с тех пор прошло целых три года, прежде чем Венсан начал отношения с моделью Тиной Кунаки, но многие до сих пор умудряются сравнивать женщин, делая выбор в пользу Моники. У каждого свой вкус, но ясно одно - Венсан снова счастлив, пишет Fabiosa.ru.

В августе 2018 года пара поженилась, а уже в январе 2019-го стало известно, что они ждут первенца! Пара сама поделилась этой информацией в социальных сетях именно в первый день нового года, чтобы избежать любых слухов и фантазий.

Они выложили многословные фото и видео, которые даже не нуждались в дополнительном описании. Ясно одно - Тина ждет малыша, и это уже далеко не первый месяц! На видео видно, как же счастлива супружеская пара.

Они буквально излучают любовь и радость. В их профилях в Instagram часто появляются новые совместные фото и видео.

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