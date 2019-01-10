Чт, 10.01.2019
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Стюардесса показала, что вытворяют «дикие» пассажиры на борту
Шокирующие фото!

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ФОТО: Instagram

Бывшая стюардесса, испытывающая отвращение к тому, что «дикие» люди делают в самолетах, создала страницу в Instagram, чтобы разоблачить самых настоящих самолетных преступников!

Шон Кэтлин сказала, что однажды мужчина поджег свои собственные волосы, пытаясь выкурить крэк во время полета! Но и это еще не все!

«Я просто почувствовала, что мне нужно поделиться с кем-то о всех тех сумасшедших вещах, происходящих на борту», - сказала она, передает Lifter.com.ua.

Теперь ей отправляют фотографии и видео от испуганных путешественников и других стюардесс по всему миру, которые она публикует.

Одни кладут грязные босые ноги на сиденья других пассажиров, в то время как другие бросают свои волосы через спинки сидений и трясут ими над едой.

Странные предметы, оставленные в карманах сидений и других местах, включали старые грязные сандалии, еду, волосы и другое.

Некоторые мужчины считали, что самолет – идеальное место для того, чтобы смотреть порно.

Во время дальних рейсов некоторые пассажиры тренируются, ставят ноги на подлокотники и даже переодеваются перед другими.

«К сожалению, самолет не является вашей гостиной, и вы находитесь в общественном транспорте, вы не на частном самолете».

«Поэтому пожалуйста – имейте терпение и уважайте других людей», - сказала женщина.

Даже если вам жарко - это не повод раздеваться до трусов.

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