Стюардесса показала, что вытворяют «дикие» пассажиры на борту
Бывшая стюардесса, испытывающая отвращение к тому, что «дикие» люди делают в самолетах, создала страницу в Instagram, чтобы разоблачить самых настоящих самолетных преступников!
Шон Кэтлин сказала, что однажды мужчина поджег свои собственные волосы, пытаясь выкурить крэк во время полета! Но и это еще не все!
«Я просто почувствовала, что мне нужно поделиться с кем-то о всех тех сумасшедших вещах, происходящих на борту», - сказала она, передает Lifter.com.ua.
Теперь ей отправляют фотографии и видео от испуганных путешественников и других стюардесс по всему миру, которые она публикует.
Одни кладут грязные босые ноги на сиденья других пассажиров, в то время как другие бросают свои волосы через спинки сидений и трясут ими над едой.
Странные предметы, оставленные в карманах сидений и других местах, включали старые грязные сандалии, еду, волосы и другое.
Некоторые мужчины считали, что самолет – идеальное место для того, чтобы смотреть порно.
Во время дальних рейсов некоторые пассажиры тренируются, ставят ноги на подлокотники и даже переодеваются перед другими.
«К сожалению, самолет не является вашей гостиной, и вы находитесь в общественном транспорте, вы не на частном самолете».
«Поэтому пожалуйста – имейте терпение и уважайте других людей», - сказала женщина.
Даже если вам жарко - это не повод раздеваться до трусов.
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