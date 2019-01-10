Facebook назвали таким же опасным наркотиком, как героин

Дело в том, что пользователи соцсетей, как и наркоманы, имеют крепкую зависимость, но продолжают потреблять наркотик.
Американские ученые сравнили зависимых от соцсетей с героиновыми наркоманами. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Behaviour Addictions, передает Life.ru со ссылкой на Bloomberg.
За изучение зависимости от соцсетей взялись ученые из Мичиганского университета. По словам ведущего исследователя доктора Дара Меши, примерно треть людей в мире использует соцсети, причем значительная часть из них имеет признаки тяжелой зависимости. В эксперименте доктор предложил 71 участнику измерить их степень зависимости от Facebook.
Как оказалось, у большинства участников эксперимента проявились признаки психических нарушений. Врачи-психиатры сравнили их с наркотической зависимостью. "Наркоманы, как правило, не учатся на своих ошибках, знают о тяжелых последствиях, но все равно продолжают принимать вещества. В этом они и пользователи соцсетей похожи", — сделал вывод доктор Меши.