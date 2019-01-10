Самая популярная в Таллинне латино-вечеринка с русской душой разыгрывает суперприз!

B пятницу, 18 января, состоится первая в новом году самая веселая русская вечеринка города - BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе PRIVÉ (Харью, 6, Таллинн)!

Вход начиная с 23:00.

Торжественные декорации, сюрпризы, друзья, вкусные коктейли и танцы – всё это вас ждет на жаркой вечеринке BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

ФОТО: Промо/Maksim Toome

Если вы устали от работы и вам хочется избавиться от скуки и серости, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:

Еще больше русской музыки: самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино ритмы играет резидент DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. В этот раз гостей ждет особый сюрприз - танцевальное шоу братьев DIEGO и VICTOR ARMENDARIZ из Эквадора! Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь радуют глаз.

ФОТО: Промо/Maksim Toome

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

Зажигательные мулатки создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

«Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee , +372 55 611 877 или marika@trai.ee.

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на: http://www.bailebon.ee.