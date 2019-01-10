Геттер Яани внезапно стала популярной в Азии

Ее песня стала настолько популярна, что люди бросились снимать под нее видео, и уже залили в Сеть около полутора миллиона роликов. На видео люди танцуют под ускоренную версию песни. Оригинальный клип Геттер Яани посмотрели уже 15 миллионов человек, передает Menu.ee.