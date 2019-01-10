Чт, 10.01.2019
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Геттер Яани внезапно стала популярной в Азии

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Геттер Яани.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстонская певица Геттер Яани, которая недавно продемонстрировала свою беременность, в одном из интервью, сказала, что ее европесня «Rockefeller Street» стала хитом в Азии.

Ее песня стала настолько популярна, что люди бросились снимать под нее видео, и уже залили в Сеть около полутора миллиона роликов. На видео люди танцуют под ускоренную версию песни. Оригинальный клип Геттер Яани посмотрели уже 15 миллионов человек, передает Menu.ee.

«После того, как я послушала новую ускоренную версию, оригинал уже кажется колыбельной», - смеется Геттер.

Но пока что, по словам певицы, такая популярность не приносит ей дохода.

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