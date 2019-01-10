Геттер Яани внезапно стала популярной в Азии
10 января 2019, 17:30
Эстонская певица Геттер Яани, которая недавно продемонстрировала свою беременность, в одном из интервью, сказала, что ее европесня «Rockefeller Street» стала хитом в Азии.
Ее песня стала настолько популярна, что люди бросились снимать под нее видео, и уже залили в Сеть около полутора миллиона роликов. На видео люди танцуют под ускоренную версию песни. Оригинальный клип Геттер Яани посмотрели уже 15 миллионов человек, передает Menu.ee.
«После того, как я послушала новую ускоренную версию, оригинал уже кажется колыбельной», - смеется Геттер.
Но пока что, по словам певицы, такая популярность не приносит ей дохода.