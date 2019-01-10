Очень православно... Обнаженная Собчак показала фото из бани
Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram неоднозначным снимком. Во всяком случае, так его восприняли фолловеры Ксении Собчак, пишет Дни.ру.
На фото Собчак сидит спиной к камере, обернувшись простыней. При этом у нее оголены плечо, спина и рука. Она крестится, обратившись к православным книгам на стене.
Пользователи соцсети принялись горячо обсуждать новый снимок знаменитости. Мнения оказались разными. Одни похвалили Собчак за смелость, а другие сочли, что теледива издевается над подписчиками.
"Снова провокация! Ксения, вы умничка", "Она отдыхает, ей делать нечего. Она так развлекается, любит гусей дразнить, а вы ведетесь. Вам тоже делать нечего", "Православие и патриотизм? Издевка", "Мозгов бы, да в твою голову!", "Неужели на Мальдивы с собой взяли? А я и не знала, что вы такая верующая... А может, не стоит вам насмехаться... Грех ведь это!" – высказались пользователи соцсети.