«Русские даже не замечают каких-то трудностей»: иностранец поражен отношением россиян к проблемам

Для многих иностранцев Россия – это страна стереотипов, где гуляют медведи, всегда холодно, а люди питаются исключительно водкой. В мировых СМИ регулярно появляется огромное количество материалов про стереотипы о РФ и русских. Если одни статьи направлены на то, чтобы их распространять, то другие имеют обратный эффект. Некоторые зарубежные журналисты пытаются развенчать мифы и стереотипы о России, так как понимают, что страну представляют неверно, пишет Zen.Yandex.ru.
В издании TheDuran, к примеру, был выпущен материал, в котором рассказали о бытовой жизни обычных русских и их привычках. Там появились высказывания о том, что русские очень любят мороженое и могут есть его даже зимой: «Если вы приехали зимой в Россию, то можете встретить людей на улицах, которые питаются мороженым. Не удивляйтесь, это нормально!»
Также рассказали и о том, что русские работают ровно столько, сколько надо, а если у них имеется план, то все будет готово в последний момент: «Русские никогда ничего не делают заранее, они все откладывают на последний момент. Даже есть такой анекдот: «У русского спрашивают, за какое время ты выучишь китайский? А сколько времени у меня на это есть?»
Журналист добавил, что у русских так во всем: «Русские даже не замечают каких-то трудностей и проблем. Каждый год летом в России отключают горячую воду, а русские просто берут готовят тазики или кастрюли и в них кипятят воду. Они просто не замечают, что есть какие-то трудности».
В конце иностранец сказал: «У русских есть такой девиз: что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Эти слова очень четко передают логику и принцип жизни людей в России».