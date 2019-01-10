Наталья Еприкян объяснила уход участниц из Comedy Woman

Наталья Еприкян рассказала Ирине Шихман, почему звезды Comedy Woman ушли из шоу. В интервью для YouTube-канала «А поговорить?» артистка сообщила подробности.
Автор и продюсер передачи тяжело переживала уход звезды петербургского КВН Полины Сибагатуллиной. По словам Еприкян, Полина физически перестала справляться с нагрузками и сложным графиком съемок. Артистка решила покинуть проект, когда снималось сразу несколько выпусков одновременно – участницы сутками находились в павильоне, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на 24smi.org.
Неприятным сюрпризом для поклонников проекта стал и уход Елены Борщевой. По мнению Натальи, актриса с яркой внешностью стала заложницей собственного образа. Изначально продюсер была против шуток над её «чудаковатостью», и тема сама себя изжила. Борщева ушла по своей инициативе.
Одним из самых громких в Comedy Woman стал уход Натальи Медведевой. В её образ продюсер вложила много сил, и уход был воспринят болезненно:
«Она как ребёнок для меня».
Конфликта с участницей не было: Медведева изменилась как артист, и ей просто нужно было двигаться дальше.