Чт, 10.01.2019
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Горячая штучка! Полностью обнаженная Эмбер Роуз похвасталась своими прелестями
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Amber Rose

ФОТО: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Известная американская модель и бывшая девушка Канье Уэста Эмбер Роуз похвасталась своими прелестями. 

ФОТО: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Так, 35-летняя звезда на своей странице в Instаgram обнародовала довольно эротичный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. 

"Пушистый персик" - игриво подписала фото Эмбер.

На фото кокетливая Роуз, которая искоса смотрит в камеру, продемонстровала аппетитные ягодицы, лишь частично прикрытые цветочным шелковым шарфом, который она накинула на руки.

Также в кадр попала обнаженная уменьшенная грудь звезды. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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