Горячая штучка! Полностью обнаженная Эмбер Роуз похвасталась своими прелестями

Горячая штучка! Полностью обнаженная Эмбер Роуз похвасталась своими прелестями18+
10 января 2019, 13:53
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Известная американская модель и бывшая девушка Канье Уэста Эмбер Роуз похвасталась своими прелестями.
Так, 35-летняя звезда на своей странице в Instаgram обнародовала довольно эротичный снимок, на котором позирует полностью обнаженной.
"Пушистый персик" - игриво подписала фото Эмбер.
На фото кокетливая Роуз, которая искоса смотрит в камеру, продемонстровала аппетитные ягодицы, лишь частично прикрытые цветочным шелковым шарфом, который она накинула на руки.
Также в кадр попала обнаженная уменьшенная грудь звезды.
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